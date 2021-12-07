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    Черданцев: «Челси» сыграет на результат, а «Зенит» не станет разбиваться в лепешку

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    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился ожиданиями от матча «Зенита» против «Челси» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Георгий Черданцев
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    Георгий Черданцев

    «Для "Зенита" сезон, можно сказать, закончился. Многие любят создавать интригу, это наша работа.

    У меня в эфире Андрей Мостовой говорил, что это круто, это афиша, это "Челси"… Но футболисты — живые люди. В середине декабря играть в футбол очень тяжело.

    В Москве, а уж тем более в Петербурге, зимой темнеет рано, и ты живешь, фактически, большую часть суток в темноте.

    Можете смеяться сколько угодно, но спросите любого врача или физиотерапевта — и он вам скажет, что биологические и климатические часы никто не отменял.

    На тех же южноамериканцев, выросших с совершенно другим количеством световых часов, это все, конечно, влияет.

    Так называемое "чемоданное" настроение в декабре никто не отменял, о чем опять-таки в нашем эфире совсем недавно говорил Владислав Радимов.

    Будет очень сложно. У наших команд всегда есть проблемы в конце ноября, а тем более в декабре, просто в силу указанных выше причин.

    "Челси" надо побеждать, потому что, скорее всего, "Ювентус" обыграет "Мальме". Понятно, что перед лондонцами стоит задача занять первое место для более комфортной жеребьевки.

    "Зенит" же может, с одной стороны, просто сыграть в футбол, с другой — это последняя неделя сезона. Впереди дневной матч в воскресенье с "Динамо".

    Я, конечно, хотел бы увидеть матч, где "Зенит" будет готов на сто процентов и выйдет на игру как на последнюю в жизни, решающую. Но по факту это не так, поэтому я бы не подходил к этому матчу с какими-то завышенными ожиданиями.

    Афиша красивая, но, боюсь, содержательного футбола мы не увидим. "Челси" будет играть на результат, а "Зенит" не станет разбиваться в лепешку», — сказал Черданцев.

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