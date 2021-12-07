Боруссия Д — Бешикташ прямая трансляция 07.12.2021, смотреть онлайн

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав группе C Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Бешикташ» — «Боруссия Д» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Боруссия Д»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Боруссия Д» — «Бешикташ». Коэффициент ставки — 2.04.

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