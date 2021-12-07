Атлетико Паранаэнсе — Палмейрас: смотреть онлайн трансляцию 07.12.2021

В 01:00 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Последний матч между собой: «Палмейрас» — «Атлетико Паранаэнсе» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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