Ари хочет вернуться в РПЛ

Экс-форвард «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива»сообщил о желании вернуться в РПЛ. На данный момент нападающий живет в Бразилии.

«Это правда, я хочу вернуться. Смотрю на хорошие варианты в России. Конкретных нет. Но разговоры ведет агент. Пока не хочу говорить, с какими командами, потому что все без конкретики. Я сказал агенту, что он полностью занимается этим вопросом. Когда договорится с кем-то, скажет об этом мне. Я уже 4-5 месяцев не играл. Но уверен, что через месяц смогу показывать мой футбол. Причем не так важно, в какой команде. Я форму не потерял, постоянно тренируюсь, нахожусь в тонусе. Нужно только играть, чтобы набрать свою лучшую игровую форму», — сказал Ари.

Последним клубом Ари был «Краснодар», который он покинул летом 2021 года.