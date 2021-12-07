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    Ари хочет вернуться в РПЛ

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    Экс-форвард «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари сообщил о желании вернуться в РПЛ. На данный момент нападающий живет в Бразилии.

    Ари
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    Ари

    «Это правда, я хочу вернуться. Смотрю на хорошие варианты в России. Конкретных нет. Но разговоры ведет агент. Пока не хочу говорить, с какими командами, потому что все без конкретики. Я сказал агенту, что он полностью занимается этим вопросом. Когда договорится с кем-то, скажет об этом мне. Я уже 4-5 месяцев не играл. Но уверен, что через месяц смогу показывать мой футбол. Причем не так важно, в какой команде. Я форму не потерял, постоянно тренируюсь, нахожусь в тонусе. Нужно только играть, чтобы набрать свою лучшую игровую форму», — сказал Ари.

    Последним клубом Ари был «Краснодар», который он покинул летом 2021 года.

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