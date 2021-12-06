Воронин: Захаряну пока далековато до Клаудиньо

Тренер «Динамо»считает, что команда способна обыгратьв предстоящем матче чемпионата России.

В случае победы в этой игре «Динамо» поднимется на первое место в турнирной таблице РПЛ.

«С "Зенитом" будут играть два первых места, настраиваемся на победу. Ребята прекрасно все понимают.

Надеюсь, что будет много голов. Хочется, чтобы игра для нас была не такая, как в Питере. В следующем году все равно еще будет много игр. У нас есть хороший задел, но идем от игры к игре. Конечно, мы хотим победить "Зенит". Болельщики и я тоже хотим уйти на перерыв на первом месте.

Не хочу углубляться в судейство в матче "Зенита" и "Ростова". На мой взгляд, в моменте с голом Комличенко там не было нарушения. Есть люди, которые должны это оценивать, а это не мой профиль.

Не стоит рассматривать будущий матч как противостояние Клаудиньо и Захаряна. Такие параллели нельзя проводить. Игра с "Ростовом" показала, что от Клаудиньо очень многое зависит. Захарян же молодой игрок, ему до бразильца далековато. Надо расти. Поэтому это будет не их противостояние, а матч между "Зенитом" и Динамо», — приводит слова Воронина «Чемпионат».

Матч «Динамо» — «Зенит» состоится 12 декабря, начало — в 14:00 мск.