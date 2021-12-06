«Интер» хочет продлить контракт с Индзаги

Симоне Индзаги Фото: globallookpress.com
По информации La Gazzetta dello Sport, руководство клуба очень довольно работой 45-летнего специалиста, который возглавил команду перед началом текущего сезона.
«Интер» занимает второе место в таблице чемпионата Италии после 16-ти туров, а также обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.
«Интер» планирует предложить Индзаги контракт до 2025 года с зарплатой в 6 миллионов евро за сезон.
Действующее соглашение Индзаги с «Интером» рассчитано до лета 2023 года.
Ранее сообщалось, что «Интер» может продлить контракт с хорватским полузащитником Марсело Брозовичем.