«Интер» хочет продлить контракт с Индзаги

Миланскийв ближайшее время может продлить контракт с главным тренером

По информации La Gazzetta dello Sport, руководство клуба очень довольно работой 45-летнего специалиста, который возглавил команду перед началом текущего сезона.

«Интер» занимает второе место в таблице чемпионата Италии после 16-ти туров, а также обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Интер» планирует предложить Индзаги контракт до 2025 года с зарплатой в 6 миллионов евро за сезон.

Действующее соглашение Индзаги с «Интером» рассчитано до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Интер» может продлить контракт с хорватским полузащитником Марсело Брозовичем.