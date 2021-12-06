Хетафе — Атлетик прямая трансляция 06.12.2021, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Атлетик» — «Хетафе» 5:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Атлетик»).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Хетафе» — «Атлетик». Коэффициент ставки — 1.74.
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