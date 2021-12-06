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    Томори: У «Ливерпуля» отличная команда, но мы тоже сильны

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    Защитник «Милана» Фикайо Томори поделился ожиданиями о матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который состоится 7 декабря в 23:00 (мск).

    Фикайо Томори
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    Фикайо Томори

    «Мы хотим победить, и я думаю, что такой менталитет у нас должен быть завтра. Мы хотим добиться хорошего результата и сделаем для этого всё. У "Ливерпуля" отличная команда, но мы тоже сильны. Они играют интенсивно и качественно, добились отличных результатов в Лиге чемпионов и Премьер-лиге, но мы также проделали отличную работу в последнее время», — цитирует Томори Football Italia.

    «Милан» занимает третье место в группе D, у команды 4 очка. Столько же у «Атлетико», однако миланцы идут выше за счёт разницы забитых и пропущенных мячей. Победителем группы досрочно стал «Ливерпуль» в активе которых — 15 очков.

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