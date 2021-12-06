Эвертон — Арсенал Лондон: смотреть онлайн трансляцию 06.12.2021

Последний матч между собой: «Арсенал Лондон» — «Эвертон» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Арсенал Лондон»).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эвертон» — «Арсенал Лондон». Коэффициент ставки — 2.18.
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