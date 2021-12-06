Днепр-1 — Черноморец Од прямая трансляция 06.12.2021, смотреть онлайн

В 20:30 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Украины по футболу.

Последний матч между собой: «Черноморец Од» — «Днепр-1» 0:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Днепр-1» — «Черноморец Од». Коэффициент ставки — 2.02.

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