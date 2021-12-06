Анчелотти: Не знаю, выиграем ли мы трофей, но мы поборемся

Главный тренер «Реала»рассказал о цели королевского клуба в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, сообщает Marca.

«Со всеми можно конкурировать и в качестве, и в опыте. Если хочется победить в Лиге чемпионов, необходимо играть против лучших, и неважно на какой стадии. Не знаю, выиграем ли мы трофей, но мы поборемся. Основная идея заключается в том, чтобы хорошо готовиться к каждому матчу. Завтра мы хотим обыграть очень сильную команду. Наша цель — дойти до конца, но это будет очень сложно», — сказал Анчелотти.

7 декабря, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» — «Интер». Встреча пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало в 23:00 (мск).