Билялетдинов: «Локомотив» находится в стремительном пике, дотянуть бы до зимней паузы

Бывший футболист «Локомотива»поделился мнением о текущих результатах «железнодорожников».

«Локомотив» в минувшую субботу проиграл на своем поле «Уралу» (0:1). В 15-ти предыдущих матчах команда Маркуса Гисдоля одержала только две победы.

«Команда находится в стремительном пике, тут дотянуть бы до зимней паузы. Вообще ничего не идет у команды, после поражения от "Арсенала" игра никак не поменялась.

Уход Рангника? Я не думаю, что это из-за ухода с такой должности немецкого специалиста всё стало не получаться. Слишком много все уделяют его уходу из клуба времени и внимания», — приводит слова Билялетдинова «РБК-Спорт».