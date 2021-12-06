ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюМоуринью уже не топ-тренер — ему пора это принять
  • 09:16
    • СМИ: США объявят о дипломатическом бойкоте ОИ-2022 на этой неделе
  • 00:39
    • «Ювентус» одержал победу над «Дженоа»
  • 22:20
    • Медведев обыграл Чилича и принес сборной России победу в Кубке Дэвиса
  • 20:55
    • Дубль Классона принес «Краснодару» победу в южном дерби с «Сочи»
  • 19:08
    • «МЮ» одолел «Кристал Пэлас» благодаря голу Фреда
    Все новости спорта

    Билялетдинов: «Локомотив» находится в стремительном пике, дотянуть бы до зимней паузы

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Локомотив РПЛ Футбол России
    Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о текущих результатах «железнодорожников».

    «Локомотив» одержал две победы в 15-ти последних матчах
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Локомотив» одержал две победы в 15-ти последних матчах

    «Локомотив» в минувшую субботу проиграл на своем поле «Уралу» (0:1). В 15-ти предыдущих матчах команда Маркуса Гисдоля одержала только две победы.

    «Команда находится в стремительном пике, тут дотянуть бы до зимней паузы. Вообще ничего не идет у команды, после поражения от "Арсенала" игра никак не поменялась.

  • Цорн: Работу Гисдоля надо оценивать после зимних сборов
  • Читайте по теме

    • Уход Рангника? Я не думаю, что это из-за ухода с такой должности немецкого специалиста всё стало не получаться. Слишком много все уделяют его уходу из клуба времени и внимания», — приводит слова Билялетдинова «РБК-Спорт».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отправит ли «Арсенал» в отставку Бенитеса?
  • «Эвертон» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Динамовцы вынесут ЦСКА на «ВТБ Арене»?
  • «Динамо» Москва — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • Низовой матч в Хетафе?
  • «Хетафе» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 6 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Эвертон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ак Барс — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шахтер — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Милан — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.92
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Лейпциг — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры