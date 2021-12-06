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    Хакими: Наша цель — пройти весь путь до конца

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    Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими поделился мыслями о результатах команды и критике в ее адрес, сообщает официальный сайт «ПСЖ».

    Ашраф Хакими
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    Ашраф Хакими

    «Мы не разочарованы вторым местом. Многие клубы выиграли Лигу чемпионов после того, как финишировали вторыми в своей группе. Наша цель — пройти весь путь до конца, вне зависимости от соперников. Победителям групп тоже могут попасться сильные соперники. Мы должны думать о "Брюгге", а только потом о 1/8 финала. Мы уважаем критику, но в нашей команде много новых игроков. Мы должны найти взаимопонимание и претворить в жизнь указания тренера. Это будет происходить постепенно», — сказал Хакими.

    Парижане идут на первом месте в чемпионате Франции и вышли в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе, но многие эксперты и болельщики подвергают сомнению игру команды и критикуют звездного новичка Лионеля Месси.

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