Заря — Ингулец: смотреть онлайн трансляцию 05.12.2021

В 15:00 начнётся прямая трансляция матчав украинской Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Ингулец» — «Заря» 1:5 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Заря» — «Ингулец» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.

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