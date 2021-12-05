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    Заря — Ингулец: смотреть онлайн трансляцию 05.12.2021

    Заря — Ингулец: онлайн-трансляция матча начнется в 15:00

    Футбол Премьер-лига (Украина) Заря Ингулец
    В 15:00 начнётся прямая трансляция матча «Заря» — «Ингулец» в украинской Премьер-лиге.

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    Последний матч между собой: «Ингулец» — «Заря» 1:5 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Заря» — «Ингулец» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Заря» — «Ингулец».

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