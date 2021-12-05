«Сочи» — «Краснодар»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 17-го тура чемпионата Россиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 1:2.

Счет в матче был открыт на 19-й минуте. Прохин с центра поля выполнил классный навес в штрафную «Краснодара», где Кассьерра первым касанием обработал мяч, а вторым перебросил Сафонова, который оказался в полупозиции. Мяч рикошетом от штанги отправился за линию ворот.

На 23-й минуте в ворота сочинцев был назначен пенальти — Цаллагов в штрафной хозяев зацепил ногу Сперцяна.

Виктор Классон с 11-метровой отметки здорово пробил в левый от себя угол ворот, без шансов для Адамова.

А на 53-й минуте Ионов от правого края штрафной сделал роскошную передачу к радиусу, куда набежал Классон, в касание переправивший мяч в угол ворот «Сочи».

На 87-й минуте гости остались в меньшинстве — Гжегож Крыховяк за грубейший подкат получил прямую красную карточку.

Футбол. Россия. Премьер-лига Сочи — Краснодар 1:2 Голы: 1:0 Матео Кассьерра (19'), 1:1 Виктор Классон (пенальти) (23'), 1:2 Виктор Классон (52'), 1:0 Матео Кассьерра (19'), 1:1 Виктор Классон (пенальти) (23'), 1:2 Виктор Классон (52') Сочи: Денис Адамов, Данила Прохин, Rodrigao, Игорь Юрганов, Тимофей Маргасов, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Кирилл Заика (Жоаозиньо, 68'), Никита Бурмистров (Викторьен Ангбан, 74'), Артур Юсупов (Maksim Barsov, 74'), Матео Кассьерра (Ивелин Попов, 84') Краснодар: Владимир Ильин (Тонни Триндаде Вильена, 74'), Алексей Ионов (Урош Спаич, 89'), Эдуард Сперцян (Bogdan Reykhmen, 90'), Виктор Классон, Гжегож Крыховяк, Александр Черников, Кристиан Рамирес (Евгений Чернов, 60'), Егор Сорокин, Кайо, Сергей Петров, Матвей Сафонов Предупреждения: Кристиан Рамирес (26'), Данила Прохин (33'), Александр Черников (73'), Тонни Триндаде Вильена (79'), Кристиан Рамирес (26'), Данила Прохин (33'), (33'), Александр Черников (73'), Тонни Триндаде Вильена (79') Удаления: Гжегож Крыховяк (87'), Гжегож Крыховяк (87')

«Краснодар» набрал очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» идет четвертым (28 очков).

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре 12 декабря подопечные Виктора Гончаренко сыграют дома против «Нижнего Новгорода». «Сочи» на следующий день примет «Спартак».