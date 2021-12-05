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    Салах готов остаться в «Ливерпуле»

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    Лидер атак «Ливерпуля» Мохаммед Салах ответил на вопрос о переговорах по продлению контракта с «красными». Нападающий признался, что он не стремится менять клубную прописку.

    Мохаммед Салах
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    Мохаммед Салах

    «Если все будет зависеть от меня, то я готов остаться в "Ливерпуле". Но решение будет принимать руководство клуба. У меня нет никаких проблем с руководителями, но нам нужно достичь согласия на переговорах. Все в их руках. Финансовая сторона вопроса напрямую показывает то, насколько клуб ценит вас, но само решение вопроса о продлении контракта зависит не только от денег. Многое будет зависеть от амбиций команды. Это важный аспект. Также есть позиция тренера, который понимает, чего он хочет от команды и какие футболисты ему нужны.

    Слухи о "Барселоне"? Меня радует, что на меня обращает внимание такой клуб, но я счастлив в "Ливерпуле". Посмотрим, что произойдет в будущем. Я фокусируюсь на том, чтобы остаться в Премьер-Лиге, потому что это самая сильная лига мира», — сказал Салах в комментарии изданию Liverpool Echo.

    В этом сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 15 матчей и отличился в них — 13-тью голами и 9-тью ассистами.

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