ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — «Бетис»Первое поражение Хави. «Барселона» уступила «Бетису» и потеряла Гави
  • 20:58
    • «Локомотив» в меньшинстве уступил «Уралу»
  • 20:15
    • «Барселона» проиграла «Бетису» на «Камп Ноу»
  • 19:55
    • «Ливерпуль» вырвал победу у «Вулверхэмптона» благодаря голу Ориги
  • 19:06
    • «Спартак» в меньшинстве обыграл «Ахмат»
  • 17:26
    • «Вест Хэм» одержал волевую победу над «Челси»
    Все новости спорта

    Портленд Тимберс — Реал Солт Лэйк: смотреть онлайн трансляцию 05.12.2021

    Портленд Тимберс — Реал Солт Лэйк: онлайн-трансляция матча начнется в 02:30

    Футбол MLS
    В 02:30 начнётся прямая трансляция матча «Портленд Тимберс» — «Реал Солт Лэйк» в плей-офф MLS.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Реал Солт Лэйк» — «Портленд Тимберс» 1:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Портленд Тимберс» — «Реал Солт Лэйк» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.97.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Портленд Тимберс» — «Реал Солт Лэйк».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Реал» выиграть на поле «Реал Сосьедада»?
  • «Реал Сосьедад» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Сколько мячей получит «Боруссия» от Левандовски?
  • «Боруссия» Д — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • «Интер» не проиграет, а матч получится результативным
  • «Рома» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.68
  • Экспресс дня 5 декабря
  • Завтра в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Наполи — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ланс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Вегас — Калгари
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Динамо — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сочи — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры