Портленд Тимберс — Реал Солт Лэйк: смотреть онлайн трансляцию 05.12.2021

В 02:30 начнётся прямая трансляция матчав плей-офф MLS.

Последний матч между собой: «Реал Солт Лэйк» — «Портленд Тимберс» 1:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Портленд Тимберс» — «Реал Солт Лэйк» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.97.

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