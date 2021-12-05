Нижний Новгород — Рубин: смотреть онлайн трансляцию 05.12.2021

Последний матч между собой: «Рубин» — «Нижний Новгород» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нижний Новгород» — «Рубин». Коэффициент ставки — 2.10.
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