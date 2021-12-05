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    Лидс — Брентфорд прямая трансляция 05.12.2021, смотреть онлайн

    Лидс — Брентфорд: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

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    В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Лидс» — «Брентфорд» в чемпионате Англии по футболу.

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    Последний матч между собой: «Брентфорд» — «Лидс» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лидс» — «Брентфорд». Коэффициент ставки — 1.96.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лидс — Брентфорд.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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