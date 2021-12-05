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    Слуцкий: Тяжело возвращаться в игру, когда пропускаешь гол на первой минуте

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Нижнего Новгорода» (1:2) в 17-м туре РПЛ.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Тяжеловато возвращаться в игру, когда пропускаешь гол на первой минуте. Удалось это сделать, создавали моменты, забили. На мой взгляд, второй гол уже не совсем вытекал из логики игры. Во втором тайме, понятно, соперник больше оборонялся, мы пытались вскрыть насыщенную оборону. К сожалению, нам это сделать не удалось.» — цитирует Слуцкого сайт «Рубина».

    После 17-того тура РПЛ «Рубин» занимает 10-тую строчку турнирной таблице, в активе, которых 22 очка, а «Нижний Новгород» 13-тую строчку с 18-тью очками.

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