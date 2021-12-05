Мбаппе: Моё будущее? Это нелегко

Нападающий «ПСЖ»уверен, что продолжит карьеру в большом клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Моё будущее? Это нелегко. Что бы ни случилось, я буду играть в большом клубе. У меня спрашивали, не слишком ли я разочарован… Да, слегка, когда хотел уйти, но я не играл в третьем дивизионе», — ответил Мбаппе.

Контракт 22-летнего Мбаппе с «ПСЖ» истекает по окончании нынешнего сезона. Форвард выступает за французскую команду с 2017 года. В текущем сезоне Мбаппе забил семь голов и отдал восемь голевых передач в 16 матчах французской Лиги 1.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 16 игр за «ПСЖ», забил 7-мь голов и сделал 8-мь голевых передач.