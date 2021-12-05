Кержаков: Сумели выдержать тот темп, который предложил «Рубин»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал результат матча 17-го тура чемпионата России против «Рубина» (2:1).

«В первую очередь хочу отметить болельщиков, которые так яростно поддерживали нашу команду.

Они заряжали футболистов своей энергией, и ребята действовали с огромной самоотдачей и сумели выдержать тот темп, который предложил им соперник.

В обороне мы сегодня сыграли не хуже, чем в предыдущем матче с самарскими "Крыльями Советов".

А в атаке за счет контроля мяча в центре поля проводили ответные атаки, создавали моменты и забили голы.

Мы понимали, что на исходе матча будет много верховых единоборств. Балай сегодня здорово отработал, но у него закончились силы.

А Иван Миладинович — мощный, высокий футболист, поэтому ему и выпала сегодня такая роль.

У Калинского рассечение. Хорошо, что Николаю вручили приз лучшего игрока матча. Надеюсь, что награда сгладит ему это повреждение», — цитирует Кержакова пресс-служба нижегородского клуба.