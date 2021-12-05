ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сочи» — «Краснодар»Огненное дерби на «Фиште». «Краснодар» и «Сочи» выдали лучший матч тура
  • 22:20
    • Медведев обыграл Чилича и принес сборной России победу в Кубке Дэвиса
  • 20:55
    • Дубль Классона принес «Краснодару» победу в южном дерби с «Сочи»
  • 19:08
    • «МЮ» одолел «Кристал Пэлас» благодаря голу Фреда
  • 18:57
    • Гол и пас Сон Хын Мина помогли «Тоттенхэму» разгромить «Норвич»
  • 18:28
    • Дубль Калинского принес «Нижнему Новгороду» победу над «Рубином»
    Все новости спорта

    Кержаков: Сумели выдержать тот темп, который предложил «Рубин»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Нижний Новгород Рубин РПЛ Футбол России
    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал результат матча 17-го тура чемпионата России против «Рубина» (2:1).

    Александр Кержаков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Кержаков

    «В первую очередь хочу отметить болельщиков, которые так яростно поддерживали нашу команду.

    Они заряжали футболистов своей энергией, и ребята действовали с огромной самоотдачей и сумели выдержать тот темп, который предложил им соперник.

    В обороне мы сегодня сыграли не хуже, чем в предыдущем матче с самарскими "Крыльями Советов".

    А в атаке за счет контроля мяча в центре поля проводили ответные атаки, создавали моменты и забили голы.

    Мы понимали, что на исходе матча будет много верховых единоборств. Балай сегодня здорово отработал, но у него закончились силы.

    А Иван Миладинович — мощный, высокий футболист, поэтому ему и выпала сегодня такая роль.

    У Калинского рассечение. Хорошо, что Николаю вручили приз лучшего игрока матча. Надеюсь, что награда сгладит ему это повреждение», — цитирует Кержакова пресс-служба нижегородского клуба.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ювентус» продлит неприятную серию «Дженоа»?
  • «Ювентус» — «Дженоа». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Динамовцы вынесут ЦСКА на «ВТБ Арене»?
  • «Динамо» Москва — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • Отправит ли «Арсенал» в отставку Бенитеса?
  • «Эвертон» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 6 декабря
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ювентус — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.49
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Эвертон — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Бордо — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сиэтл — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вашингтон — Анахайм
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Автомобилист — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры