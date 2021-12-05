Химки — Арсенал Тула: смотреть онлайн трансляцию 05.12.2021

Последний матч между собой: «Химки» — «Арсенал Тула» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Арсенал Тула»).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Химки» — «Арсенал Тула» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.08.
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