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    Федотов: Соперник сыграл классно и наказал нас

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    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал поражение команды от «Краснодара» (1:2) в 17-м туре РПЛ.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «В первом тайме была нелепость с 11-метровым. Не успели даже отпраздновать гол, не вернулись в игру, и соперник успел сравнять счёт. Но мы продолжали создавать моменты. Во втором тайме была равная игра, соперник сыграл классно и наказал нас. Не в чем упрекнуть ребят, показали хороший футбол, чего не хватило — забитых голов», — приводит слова Федотова пресс-служба «Сочи».

    «Краснодар» занимает 3-ю строчку в турнирной таблице РПЛ , набрав 28-мь очков. В активе «Сочи» так же 28-мь очков, но они занимают 4-тое место в чемпионате.

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