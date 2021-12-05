Федотов: Соперник сыграл классно и наказал нас

Главный тренер «Сочи»прокомментировал поражение команды от «Краснодара» (1:2) в 17-м туре РПЛ.

«В первом тайме была нелепость с 11-метровым. Не успели даже отпраздновать гол, не вернулись в игру, и соперник успел сравнять счёт. Но мы продолжали создавать моменты. Во втором тайме была равная игра, соперник сыграл классно и наказал нас. Не в чем упрекнуть ребят, показали хороший футбол, чего не хватило — забитых голов», — приводит слова Федотова пресс-служба «Сочи».

«Краснодар» занимает 3-ю строчку в турнирной таблице РПЛ , набрав 28-мь очков. В активе «Сочи» так же 28-мь очков, но они занимают 4-тое место в чемпионате.