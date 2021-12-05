Боруссия М — Фрайбург прямая трансляция 05.12.2021, смотреть онлайн

В 19:30 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Германии по футболу.

Последний матч между собой: «Боруссия М» — «Фрайбург» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Боруссия М» — «Фрайбург». Коэффициент ставки — 2.40.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Боруссия М»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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