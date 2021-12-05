Астон Вилла — Лестер: смотреть онлайн трансляцию 05.12.2021

В 19:30 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Англии по футболу.

Последний матч между собой: «Астон Вилла» — «Лестер» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Астон Вилла» — «Лестер». Коэффициент ставки — 2.11.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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