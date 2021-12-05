Ансу Фати пропустит матч с «Баварией»

Нападающий «Барселоны»пропустит матч противв шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Фати продолжает восстанавливаться после травмы мышц бедра, сообщает AS.

В лучшем случае Ансу вернется на поле в середине декабря.

Матч «Бавария» — «Барселона» состоится 8 декабря в Мюнхене, начало — в 23:00 мск.

«Барселона» набрала семь очков и занимает второе место в группе после пяти туров. В случае потери очков каталонский клуб не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если в параллельном матче «Бенфика» выиграет на своем поле у киевского «Динамо».

Ранее стало известно, что матч между «Баварией» и «Барселоной» в Мюнхене пройдет без болельщиков.