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    Ансу Фати пропустит матч с «Баварией»

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    Нападающий «Барселоны» Ансу Фати пропустит матч против «Баварии» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Ансу Фати
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    Ансу Фати

    Фати продолжает восстанавливаться после травмы мышц бедра, сообщает AS.

    В лучшем случае Ансу вернется на поле в середине декабря.

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    • Матч «Бавария» — «Барселона» состоится 8 декабря в Мюнхене, начало — в 23:00 мск.

    «Барселона» набрала семь очков и занимает второе место в группе после пяти туров. В случае потери очков каталонский клуб не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если в параллельном матче «Бенфика» выиграет на своем поле у киевского «Динамо».

    Ранее стало известно, что матч между «Баварией» и «Барселоной» в Мюнхене пройдет без болельщиков.

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