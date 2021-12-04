Витория: Играть было непросто, но мы ответили на этот вызов и пришли к победе

Главный тренер «Спартака»поделился впечатлениями после победы надв матче 17-го тура чемпионата России (2:1).

«Это очень ценная и тяжелая победа. В таких условиях тяжело играть в меньшинстве. Уверен, если бы мы играли в 11 игроков мы бы выиграли более четко.

Были проблемы, но мы их решали. Команда играла хорошо и показала замечательные тактические решения.

Играть было непросто, но мы ответили на этот вызов и пришли к победе. Пришел азарт», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Витория также выразил недовольство судейством. Главным арбитром встречи был Виталий Мешков.

На 32-й минуте матча форвард красно-белых Александр Соболев был удален за фол против хавбека грозненцев Игоря Коновалова. Мешков принял решение удалить нападающего после просмотра видеоповтора.

«Как оценю судейство? Мне не понравилось судейство. Так же, как и удаление Соболева. Все это нужно будет подробно проанализировать. В первом тайме судья добавил 6 минут.

Если не смотреть на игру в целом, карточка Айртону усложняет положение в следующей игре. Эту вещь тяжело понять.

Мне не понравилось судейство, особенно когда на первых минутах был фол против Джикии. Когда нужно было дать желтую, судья оставил все как есть», — сказал Витория.

«Спартак» с 23 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» располагается на 7-й строчке с 24 баллами.