«Спартак» обратится в ЭСК РФС по судейству в матче с «Ахматом»

Московскийнамерен обратиться в(ЭСК РФС) по судейству матча 17-го тура РПЛ против(2:1).

На 33-й минуте с поля был удален нападающий красно-белых Александр Соболев. Он получил красную карточку за грубый фол против Игоря Коновалова.

Главный арбитр встречи Виталий Мешков вынес свое решение после просмотра видеоповтора, на необходимость изучения которого после стыка Соболева и Коновалова коллеге указали видеоассистенты.

«Мы, конечно, будем обращаться в ЭСК», — сказал руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Дмитрий Зеленов «Спорт-Экспрессу».

«Спартак» с 23 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» располагается на 7-й строчке с 24 баллами.