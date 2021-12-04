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    «Спартак» в меньшинстве обыграл «Ахмат»

    «Спартак» — «Ахмат»: счет 2:1, обзор голов

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    В поединке 17 тура РПЛ «Спартак» дома обыграл «Ахмат» со счетом 2:1.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    На 13 минуте Мозес вывел хозяев вперед. Очень скоро «Спартак» получил удаление — Соболев грубо сыграл против соперника. В итоге до перерыва «Ахмату» удалось сравнять счет. Забил Даниил Уткин.

    Победу для «красно-белых» вырвал Квинси Промес, забивший на 87 минуте.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Ахмат 2:1
    Гол: 1:0 Виктор Мозес (13') Спартак: Alexander Selikhov, Даниил Денисов, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон Лукас, Руслан Литвинов, Йоррит Хендрикс (Роман Зобнин, 59'), Виктор Мозес (Георгий Мелкадзе, 81'), Михаил Игнатов (Зелимхан Бакаев, 72'), Квинси Промес, Александр Соболев Ахмат: Artem Arhipov (Senin Sebai, 55'), Евгений Харин (Мохамед Конате, 89'), Даниил Уткин, Артём Полярус (Лечи Садулаев, 78'), Игорь Коновалов (Владислав Карапузов, 46'), Антон Олегович Швец, Мирослав Богосавац, Зоран Нижич, Андрей Семёнов, Дарко Тодорович, Виталий Гудиев Предупреждения: Игорь Коновалов (5'), Андрей Семёнов (38'), Artem Arhipov (49'), Квинси Промес (65'), Самуэль Жиго (72'), Айртон Лукас (90'), Alexander Selikhov (90 + 2'), Игорь Коновалов (5'), (13'), (32'), Андрей Семёнов (38'), Artem Arhipov (49'), Квинси Промес (65'), (65'), Самуэль Жиго (72'), (72'), (87'), Айртон Лукас (90'), (90'), Alexander Selikhov (90 + 2'), (90 + 2') Удаления: Александр Соболев (32'), Александр Соболев (32')

    «Спартак» набрал 23 очка и поднялся 9 место. «Ахмат» с 24 очками занимает 7 место.

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