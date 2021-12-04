Саутгемптон — Брайтон энд Хоув Альбион: смотреть онлайн трансляцию 04.12.2021

В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Англии по футболу.

Последний матч между собой: «Саутгемптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Саутгемптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Коэффициент ставки — 1.79.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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