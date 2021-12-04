Наполи — Аталанта прямая трансляция 04.12.2021, смотреть онлайн

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав итальянской Серии А.

Последний матч между собой: «Аталанта» — «Наполи» 4:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Аталанта»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Наполи» — «Аталанта» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.13.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Наполи» — «Аталанта».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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