Милан — Салернитана: смотреть онлайн трансляцию 04.12.2021

В 17:00 начнётся прямая трансляция матчав итальянской Серии А.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Милан»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Салернитана» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.76.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Салернитана».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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