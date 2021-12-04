Милан — Салернитана: смотреть онлайн трансляцию 04.12.2021

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Милан»).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Салернитана» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.76.
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