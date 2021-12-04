«ПСЖ» готов продать Икарди «Ньюкаслу»

«ПСЖ» готов расстаться с 28-летним аргентнским нападающими предложил «Ньюкаслу» приобрести его, сообщает портал Foot Mercato.

Действующий контракт Икарди с парижанами рассчитан до лета 2024 года. Ранее уже сообщалось, что футболист может покинуть парижский клуб. «ПСЖ» не устраивает не только плохая форма футболиста (в 15 матчах текущего сезона аргентинец забил лишь 3 мяча), но и напряженные отношения с другими футболистами.

Ранее нападающий «ПСЖ» Лионель Месси устроил вечеринку после получения седьмого «Золотого мяча». На мероприятие были приглашены все футболисты парижского клуба вместе со своими семьями, однако там отсутствовал Мауро Икарди и его супруга Ванда Нара. Месси хотел пригласить Икарди, однако против выступили два партнера Лео по сборной Аргентины — Анхель Ди Мария и Леандро Паредес.