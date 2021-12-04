Майнц — Вольфсбург: смотреть онлайн трансляцию 04.12.2021

Последний матч между собой: «Вольфсбург» — «Майнц» 2:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Майнц» — «Вольфсбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.03.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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