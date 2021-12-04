Локомотив — Урал: смотреть онлайн трансляцию 04.12.2021

Последний матч между собой: «Урал» — «Локомотив» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Локомотив» — «Урал». Коэффициент ставки — 2.20.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Локомотив»).
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