Линкольн Сити — Хартлпул Юнайтед: смотреть онлайн трансляцию 04.12.2021

В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке Англии по футболу.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Хартлпул Юнайтед»).

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