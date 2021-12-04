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    Лилль — Труа прямая трансляция 04.12.2021, смотреть онлайн

    Лилль — Труа: онлайн-трансляция матча начнется в 21:00

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    В 21:00 начнётся прямая трансляция матча «Лилль» — «Труа» во французской Лиге 1.

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Лилль»).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лилль» — «Труа» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

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