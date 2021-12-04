Лилль — Труа прямая трансляция 04.12.2021, смотреть онлайн

В 21:00 начнётся прямая трансляция матчаво французской Лиге 1.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Лилль»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лилль» — «Труа» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

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