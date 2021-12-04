ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуРоналду по-прежнему очень важен для «МЮ». И самое главное — он готов к «гегенпрессингу» Рангника
  • 12:46
    • Тренер «Кайрата» по физподготовке продолжит работу в «Спартаке»
    Все новости спорта

    Чалов и Бруно Фукс остались в запасе ЦСКА на матч с «Крыльями Советов»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Крылья Советов ЦСКА
    «Крыльев Советов» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч 17-го тура чемпионата России.

    Федор Чалов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Федор Чалов

    «Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Зеффан, Бейл, Зеффан, Зиньковский, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Глушенков, Сарвели.

    Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Солдатенков, Прищепа, Якуба, Липовой, Смирнов, Витюгов, Пиняев, Сергеев, Цыпченко.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Бийол, Ахметов, Мухин, Зайнутдинов, Заболотный, Эджуке.

    Запасные: Тороп, Васин, Щенников, Бруно Фукс, Дзагоев, Кучаев, Бистрович, Бохинен, Чалов.

    Матч «Крыльев Советов» — ЦСКА пройдет 4 декабря в Самаре, начало — в 14:00 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Крыльев Советов» — ЦСКА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлится ли победная серия «Ахмата» матчем со «Спартаком»?
  • «Спартак» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Сможет ли «Вест Хэм» отобрать очки у «Челси»?
  • «Вест Хэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сможет ли «Барселона» выиграть у «Бетиса»?
  • «Барселона» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.37
  • Экспресс дня 4 декабря
  • Сегодня в 20:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Спартак — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Барселона — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  3.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Рома — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Наполи — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры