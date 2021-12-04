Чалов и Бруно Фукс остались в запасе ЦСКА на матч с «Крыльями Советов»

Федор Чалов Фото: globallookpress.com
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Зеффан, Бейл, Зеффан, Зиньковский, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Глушенков, Сарвели.
Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Солдатенков, Прищепа, Якуба, Липовой, Смирнов, Витюгов, Пиняев, Сергеев, Цыпченко.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Бийол, Ахметов, Мухин, Зайнутдинов, Заболотный, Эджуке.
Запасные: Тороп, Васин, Щенников, Бруно Фукс, Дзагоев, Кучаев, Бистрович, Бохинен, Чалов.
Матч «Крыльев Советов» — ЦСКА пройдет 4 декабря в Самаре, начало — в 14:00 мск.
LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Крыльев Советов» — ЦСКА.