Колосков: «Наполи» валял дурака в матчах со «Спартаком»

Почетный президент РФСобъяснил, почемудважды обыграл «Наполи» в Лиге Европы, но при этом регулярно теряет очки в матчах чемпионата России.

В 17-м туре РПЛ «Спартак» сыграет на своем поле с «Ахматом». Матч пройдет в Москве, начало — в 17:00. Прогноз на матч «Спартак» — «Ахмат» можно посмотреть здесь.

«Пока "Спартак" не впечатляет, несмотря на большое количество квалифицированных футболистов. За сборную команду они играют отлично.

В РПЛ на красно-белых настраиваются серьезнее, чем в Лиге Европы. "Спартак" — раздражитель для российских клубов. Против него разрабатывают тактику. "Наполи", например, что в первой игре, что во второй, валяли дурака. Вот и получили», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».