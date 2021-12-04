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    Колосков: «Наполи» валял дурака в матчах со «Спартаком»

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков объяснил, почему «Спартак» дважды обыграл «Наполи» в Лиге Европы, но при этом регулярно теряет очки в матчах чемпионата России.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    В 17-м туре РПЛ «Спартак» сыграет на своем поле с «Ахматом». Матч пройдет в Москве, начало — в 17:00. Прогноз на матч «Спартак» — «Ахмат» можно посмотреть здесь.

    «Пока "Спартак" не впечатляет, несмотря на большое количество квалифицированных футболистов. За сборную команду они играют отлично.

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    • В РПЛ на красно-белых настраиваются серьезнее, чем в Лиге Европы. "Спартак" — раздражитель для российских клубов. Против него разрабатывают тактику. "Наполи", например, что в первой игре, что во второй, валяли дурака. Вот и получили», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

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