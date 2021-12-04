Клопп: Мы привыкли к жесткому графику, но это безумие

Главный тренер «Ливерпуля»ответил на вопрос относительно того, что команде предстоит сыграть 9 матчей за 28 дней в декабре.

«Мы привыкли к жесткому графику. Посмотрим, какая ситуация будет в середине декабря или ближе к концу месяца, но разговор об этом продолжается постоянно. Это сумасшествие. Это всегда было безумием и всегда будет безумием. Все в порядке, пока не наступает Рождество. Это традиция, я все понимаю. Но в конце декабря настают сложные времена», — цитирует Клоппа BBC Sport.

В декабре «Ливерпулю» предстоит сыграть с «Вулверхэмптоном», «Миланом», «Астон Виллой», «Ньюкаслом», «Тоттенхэмом», «Лидсом» и дважды против «Лестера».