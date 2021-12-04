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    Генич о Рангнике: Я бы посмотрел на человека, который не поехал бы из «Локомотива» в «МЮ»

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    Известный комментатор Константин Генич прокомментировал уход Ральфа Рангника с поста руководителя «Локомотива» по спорту и развитию в «Манчестер Юнайтед».

    Ральф Рангник
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    Ральф Рангник

    Рангник, как известно, будет временным тренером «МЮ» до конца сезона.

    «У "Локомотива" неприятная серия, но это опять же история про влияние происходящего в клубе на команду. От мыслей и новостей никуда не деться, это не может не сказываться. И ведь футболисты явно неравнодушны к ситуации, все мы видели диалоги Баринова, Смолова, Гилерме с болельщиками.

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    • Если по Рангнику, то я не совсем понимаю, отчего на него свалилось столько негатива. Я также не понимаю, почему "МЮ" сделал ставку именно на него, видимо, из-за успеха Тухеля в "Челси", Клоппа в "Ливерпуле", а также успехов Рангника в "Лейпциге". Но откуда такой негатив от наших болельщиков? "Потратил много денег и свалил в Манчестер". Я бы посмотрел на человека, который не поехал бы из "Локомотива" в "МЮ".

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    • Тут вопросы могут быть только к руководству железнодорожников, но не к Рангнику. Работа в лучшей лиге мира или "Локомотив"… Какие могут быть вопросы? Он же не ушел в "Шальке" или "Гамбург". "Локо" просто не повезло, что "МЮ" решил пригласить именно Ральфа. Называть его мошенником — абсурд, я его понимаю и поддерживаю», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

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