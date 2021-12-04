Боруссия Д — Бавария: смотреть онлайн трансляцию 04.12.2021

В 20:30 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Германии по футболу.

Последний матч между собой: «Боруссия Д» — «Бавария» 1:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Боруссия Д»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Боруссия Д» — «Бавария». Коэффициент ставки — 3.00.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Боруссия Д» — «Бавария».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам