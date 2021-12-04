«Боруссия» Д — «Бавария»: счет матча 2:3, обзор голов

Дортмундскаяпотерпела домашнее поражение от мюнхенской(2:3) в матче 14-го тура чемпионата Германии.

Хозяева открыли счет на 5-й минуте. Беллингем сделал пас к штрафной «Баварии», Брандт принял мяч, технично убрал Дэвиса и уложил мяч в верхний угол ворот.

На 9-й минуте Хуммельс ошибся, выбивая мяч, Мюллер навязал борьбу, Роберт Левандовский подхватил мяч, ворвался в штрафную и хлёстко пробил точно в угол, сравняв счет.

На 44-й минуте «Бавария» повела. Дэвис ускорился по флангу и прострелил в штрафную — дортмундцы не смогли вынести мяч. Коман подобрал отскок и пробил точно под перекладину.

Вновь счет сравнялся на 48-й минуте. Юпамекано не сумел выбить мяч после навеса Менье с фланга. Беллингем подобрал отскок и сделал пас на Холанда, который технично уложил мяч в дальний угол — без шансов для Нойера.

А на 77-й минуте в ворота «Боруссии» был назначен пенальти. Гнабри с углового навесил в штрафную — Хуммельс пошёл в борьбу и сыграл рукой.

Роберт Левандовский с пенальти пробил точно в угол — Кобель коснулся мяча, но спасти команду не сумел.