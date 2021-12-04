«Боруссия» Д — «Бавария»: счет матча 2:3, обзор голов

Дортмундская «Боруссия»
потерпела домашнее поражение от мюнхенской «Баварии»
(2:3) в матче 14-го тура чемпионата Германии.
Хозяева открыли счет на 5-й минуте. Беллингем сделал пас к штрафной «Баварии», Брандт принял мяч, технично убрал Дэвиса и уложил мяч в верхний угол ворот.
На 9-й минуте Хуммельс ошибся, выбивая мяч, Мюллер навязал борьбу, Роберт Левандовский подхватил мяч, ворвался в штрафную и хлёстко пробил точно в угол, сравняв счет.
На 44-й минуте «Бавария» повела. Дэвис ускорился по флангу и прострелил в штрафную — дортмундцы не смогли вынести мяч. Коман подобрал отскок и пробил точно под перекладину.
Вновь счет сравнялся на 48-й минуте. Юпамекано не сумел выбить мяч после навеса Менье с фланга. Беллингем подобрал отскок и сделал пас на Холанда, который технично уложил мяч в дальний угол — без шансов для Нойера.
А на 77-й минуте в ворота «Боруссии» был назначен пенальти. Гнабри с углового навесил в штрафную — Хуммельс пошёл в борьбу и сыграл рукой.
Роберт Левандовский с пенальти пробил точно в угол — Кобель коснулся мяча, но спасти команду не сумел.
Футбол. Германия. Бундеслига
Боруссия Д — Бавария 2:3
Голы: 1:0 Юлиан Брандт (5'), 1:1 Роберт Левандовски (9'), 1:2 Кингсли Коман (44'), 2:2 Эрлинг Холанн (48'), 2:3 Роберт Левандовски (пенальти) (77'), 1:0 Юлиан Брандт (5'), 1:1 Роберт Левандовски (9'), 1:2 Кингсли Коман (44'), 2:2 Эрлинг Холанн (48'), 2:2 (48'), : (51'), : (56'), 2:3 Роберт Левандовски (пенальти) (77'), : (пенальти) (78'), : (пенальти) (86')
Боруссия Д: Грегор Кобель, Тома Мёнье, Мануэль Аканджи, Матс Хуммельс, Рафаэл Геррейру (Нико Шульц, 82'), Махмуд Дахуд (Дониелл Мален, 60'), Эмре Джан, Юлиан Брандт (Мариус Вольф, 70'), Марко Ройс, Джуд Беллингхэм, Эрлинг Холанн (Штеффен Тиггес, 82')
Бавария: Роберт Левандовски, Лерой Зане (Серж Гнабри, 65'), Томас Мюллер, Кингсли Коман (Tanguy Nianzou, 88'), Корентин Толиссо, Леон Горецка (Джамал Мусиала, 65'), Альфонсо Дэвис, Лукас Эрнандес (Никлас Зюле, 74'), Деотшанкюль Юпамекано, Бенжамен Павар, Мануэль Нойер
Предупреждения: Эмре Джан (51'), Marco Rose (56'), Marco Rose (78'), Джуд Беллингхэм (86'), Роберт Левандовски (88'), Деотшанкюль Юпамекано (90 + 5'), Эмре Джан (51'), Marco Rose (56'), Marco Rose (78'), Джуд Беллингхэм (86'), Роберт Левандовски (88'), Деотшанкюль Юпамекано (90 + 5')