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    Березуцкий: Результат матча с «Крыльями» не совсем логичный, но победа есть победа

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    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итоги матча 17-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (1:0).

    Алексей Березуцкий
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    Алексей Березуцкий

    «Совершенно не получились первые 45 минут. Мы создали первый опасный момент, но после этого "Крылья" в первом тайме контролировали игру.

    Где-то торопились, где-то были сумбурные действия, в первую очередь в контроле мяча. Есть вопросы и к отношению к делу. Во втором тайме все стало гораздо лучше.

    Во второй половине встречи смогли переломить ее, выглядели лучше соперника. Может быть, результат не совсем логичный, игра меня и тренерский штаб не устраивает. Но победа есть победа.

    Может ли Эджуке выполнять роль лидера, которым был Влашич? Сегодня он совершил очень хороший проход, отдал великолепный пас.

    Посмотрим, на данный момент говорить об этом пока тяжело», — приводит слова Березуцкого сайт ЦСКА.

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