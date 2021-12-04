Барселона — Бетис: смотреть онлайн трансляцию 04.12.2021

В 18:15 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Испании по футболу.

Последний матч между собой: «Бетис» — «Барселона» 2:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Барселона» — «Бетис». Коэффициент ставки — 2.22.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Бетис»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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