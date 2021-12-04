Аугсбург — Бохум: смотреть онлайн трансляцию 04.12.2021

В 17:30 начнётся прямая трансляция матчав футбольной Бундеслиге.

Последний матч между собой: «Бохум» — «Аугсбург» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Бохум»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аугсбург» — «Бохум». Коэффициент ставки — 2.43.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Аугсбург» — «Бохум».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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