«Зенит» — «Ростов» : прогноз, составы, коэффициенты

Петербургскийогласили стартовые составы на матч 17-го тура чемпионата России.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ерохин, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Малком.

Запасные: Одоевский, Бязров, Хотулев, Ловрен, Круговой, Сутормин, Кравцов, Барриос, Оздоев, Мостовой, Азмун, Кузнецов.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин, Мелехин, Байрамян, Глебов, Алмквист, Полоз, Комличенко.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Лангович, Хаджикадунич, Мухин, Тугарев, Щетинин, Фольмер, Сухомлинов, Турищев, Соу.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Зениту». Коэффициент на его победу — 1.27, на успех «Ростова» — 15.00, на ничью — 7.33. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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