Зенит — Ростов прямая трансляция 03.12.2021, смотреть онлайн

В 19:00 начнётся онлайн-трансляция матчав российской футбольной Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Ростов» — «Зенит» 2:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Ростов» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.62.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Зенит»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Зенит — Ростов.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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