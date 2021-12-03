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    Зенит — Ростов прямая трансляция 03.12.2021, смотреть онлайн

    Зенит — Ростов: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

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    В 19:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Зенит» — «Ростов» в российской футбольной Премьер-лиге.

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    Последний матч между собой: «Ростов» — «Зенит» 2:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Ростов» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.62.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Зенит»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Зенит — Ростов.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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