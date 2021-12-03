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    Захарян: Мне всегда нравился техничный футбол в Испании

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    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, что мечтает продолжить карьеру в чемпионата Испании.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Ко мне все еще никто не обращался из Европы. Только разговоры об этом, но предложений не было. Какую бы лигу выбрал? Испанию. Мне всегда нравился их техничный футбол.

    У меня контракт с "Динамо". Я играю за свой клуб и кайфую. Конечно, меня посещают мысли об отъезде в Европу, но сейчас об этом не думаю — сконцентрирован на "Динамо".

    Если в общем — чем раньше уедешь, тем лучше. Быстрее привыкнешь к новой стране, к быту», — приводит слова игрока Sport24.

    Захаряну 18 лет, в нынешнем сезоне он принял участие в 16-ти матчах за «Динамо» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал семь голевых передач.

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